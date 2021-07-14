На базе "Чайка" в Самаре сделают лыжероллерную трассу

В Самаре строят лыжероллерную трассу

На лыжной базе "Чайка" в Самаре появится лыжероллерная трасса. Об этом сообщают в городской администрации.

Длина трассы с искусственным освещением составит 6,2 км. Вокруг трассы обустроят трибуны на 100 мест, сделают помещения для судей и представителей СМИ. На финише установят электронное информационное табло.

Лыжероллеры используются лыжниками для тренировки в зимний период, но также этот вид спорта уже во много стал самостоятельным, проводятся гонки и чемпионаты.

Сейчас на месте идут подготовительные работы для укладки трассы. Планируется сдать объект осенью 2022 года.