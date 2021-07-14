В центре Самары стая собак напала на припаркованный автомобиль

Собаки серьезно повредили автомобиль Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре стая собак погрызла автомобиль, припаркованный около дома по адресу ул. Братьев Коростелёвых, 66а. Свидетелем нападения животных на технику стал местный житель. Он рассказал "КП-Самара" подробности случившегося.

- Ночью собаки, которые прибежали со стороны частного сектора, гнались за кошкой. Та шмыгнула под стоящий автомобиль, и преследователи стали пытаться достать её оттуда. Потерпев неудачу в охоте, они стали вымещать злобу на автомобиле и в итоге погрызли бампер авто и покусали колёса, - делится очевидец.

Мужчина сначала кричал и свистел из окна, пытаясь разогнать животных, а затем несколько раз выходил на улицу и с помощью баллончика разгонял стаю, но, как только он заходил домой – собаки вновь собирались, пытаясь достать несчастную кошку.

По утру на стоянку прибыл родственник хозяев автомобиля – сами они отдыхают с детьми за городом. Жители частного сектора открестились от собак и сказали, что это дикая стая, живущая на территории соседних баз. По словам местных жителей, на пересечении Ленинградской и Братьев Коростелёвых есть база техники, парфюмерии и другие склады, на территории которых живут дикие собаки.

Соседка потерпевших Наталья переживает из-за возможного повторного нападения собак.

- У нас тут есть стоянка и детская площадка. Автомобилисты, конечно, переживают за свои машины. Но больше люди переживают за детей! – поделилась она.

Владельцы пострадавшего автомобиля не горят желанием подавать куда-то жалобу, потому что не верят, что им удастся привлечь к ответственности виновных. Также они оправдываются тем, что не хотят в последствии «воевать» с зоозащитниками.