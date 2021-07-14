В Самаре 89 новых заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 240 новых заразившихся, сообщают в региональном оперштабе в среду, 14 июля.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Самаре (89) и Тольятти (39), в остальных городах и районах значительно меньше заразившихся.

За сутки в регионе 13 смертельны случаев среди заразившихся. Умерли восемь женщин в возрасте от 62-х до 94-х лет, а также пятеро мужчин от 67-ми до 88-ми лет.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 70 721 человек, из которых выздоровели 66 927. Умерли 2 432 заразившихся.