Крупный лесной пожар в Тольятти, начавшийся в выходные, ликвидирован

Пожар в лесу в Тольятти тушили с субботы. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Тольятти ликвидирован крупный лесной пожар, который начался во второй половине дня в субботу. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Ранее в городе произошел крупный лесной пожар. Огонь распространился на площадь в 152,6 га. В Тольятти был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации возгорания привлекались вертолет Ми-8, самолет Бе-200, а также пожарный корабль. По предварительной версии, причиной пожара стал поджег. Погибших и пострадавших в результате пожара не было.

Сейчас в городе создаются добровольческие бригады, которые будут следить за состоянием лесов.