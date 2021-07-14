В самарской квартире нашли мертвого инспектора ДПС

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 июля, примерно в половине шестого вечера, в полицию Самары поступила информация от местного жителя. Он сообщил, что в квартире на улице Ленинградской обнаружил мертвым 41-летнего хозяина жилплощади - своего родственника.

- Погибшим оказался инспектор ДПС городской полиции. По предварительной версии, он покончил с собой. Жена и дети мужчины в этот момент были не дома - отдыхали на набережной, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас проверку по факту трагедии проводят проверку следователи. "Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким погибшего.