На Волжском проспекте в Самаре нельзя будет проехать до 17 июля

На Волжском проспекте перекрыто движение

В Самаре продлены ограничения движения на Волжском проспекте. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее из-за ремонта водопровода закрыли дорогу на на участке между улицами Осипенко и Полевой. Там меняют трубу, которая находится на глубине в 7 метров.

Работы велись бестраншейным способом, планировалось открыть движение раньше запланированного срока, но из-за особенностей грунта долго не удавалось протолкнуть трубу.

Движение должны были открыть 15 июля, но теперь принято решение продлить ограничения до 17 июля.