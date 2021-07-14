В Самарской области мужчина обокрал собутыльника после застолья

В Самарской области мужчина расплачивался за покупки картой своего собутыльника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе будут судить мужчину, который обокрал собутыльника после застолья. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился 51-летний мужчина, который рассказал, что сначала на смог найти свою банковскую карту, а затем ему начали приходить сообщения о снятии денег и покупках.

Как выяснилось, карта у мужчины пропала после застолья с его знакомым, который отправился с картой в магазин и оплатил там продукты и алкоголь, потратив пять тысяч рублей. Карту обратно он, при этом, не вернул.

По факту кражи в отношении электронных денежных средств возбудили уголовное дело. Мужчине грозит ограничение свободы до полутора лет.