Самарские силовики задержали дочь Виктора Тархова

Следователи пока не сообщают о возбуждении уголовного дела Фото: Александр ГЛУЗ

Самарские силовики могут похвастаться очередным громким задержанием. Собственные источники корреспондента «КП-Самара» в правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова – Людмилы Тарховой.

Операцию провели еще в начале этой недели, однако опера и следствия еще не определились со статьей, которую будут (или не будут – все зависит от выводов следствия) вменять персоне со столь известной фамилией. Однако первоначально ее задержали по подозрению в вымогательстве 200 млн рублей.

Фамилию предполагаемой жертвы силовики официально не разглашают, однако, по некоторым данным он действовал от имени известного бизнесмена Александра Милеева (мы не беремся утверждать, что в материалах он фигурирует собственной персоной).

Вопрос об избрании меры пресечения пока остается открытым и зависит сразу от нескольких факторов, в том числе от готовности задержанной сотрудничать со следствием.