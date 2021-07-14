Памятник самолету МиГ-17 могут установить в Волгаре

В Самаре решают, где установят памятник самолету МиГ-17

Памятник самолету МиГ-17 могут установить в микрорайоне "Волгарь" в Самаре. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Самолет ранее находился на территории военного городка и был никому не виден. Кроме того, он не был на балансе ни у одной организации и постепенно ветшал. Сейчас самолет реставрируют, ожидается, что в ближайшее время он будет готов.

Ранее сообщалось, что самолет могут поставить в районе улицы Маломосковской и Московского шоссе. Сейчас обсуждаются еще две локации, и обе находятся в микрорайоне Волгарь - на пересечении улиц Шоссейной и Ростовской, а также на пересечении улицы Осетинской и бульвара Засамарская слобода.

Планируется, что окончательно место для установки памятника определят путем всенародного голосования.