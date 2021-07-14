Концерт Би-2 на «Солидарность Арене» в Самаре отменили

Музыканты планируют выступать в Самаре в 2022 году Фото: СОЦСЕТИ

Группа Би-2 не выступит на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре в августе 2021 года. Музыканты в своем Instagram сообщили, что концерт отменен из-за нестабильной эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости коронавирусом.

— Нам приходится перенести наше запланированное на 14 августа выступление в Самаре, — пишут представители группы.

Новая дата стадионного NewBest в Самаре уже известна. Он переносится на 27 августа 2022 года. Место проведения концерта остается прежним — «Солидарность Самара Арена».

Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. Менять или возвращать их не нужно. Би-2 выразили надежду, что это последний вынужденный «ковидный» перенос их выступлений.