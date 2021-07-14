В селе Исаклы отремонтировали интернат и построили спортплощадку

В селе Исаклы отремонтировали здание интерната и сделали спортивную площадку

В селе Исаклы в Самарской области отремонтировали здание интерната и построили спортплощадку. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Здание до ремонта было в запущенном состоянии и не предназначалось для проживания. По поручению главы региона там провели ремонт - поменяли инженерные системы, отопление, сделали ремонт в комнатах. Сейчас здание готово принимать детей.

Интернат рассчитан на 100 мест, там живут ученики кадетских классов и экономического лицея. Благодаря спортивной площадке ребята могут заниматься спортом.

- Теперь у вас есть спортивный комплекс, который дополнительно усилился спортплощадкой. Рядом замечательный и современный стадион, образовательный центр с мини-кванториумом и «Точкой роста». Когда ребята из малых сел сюда приезжают, они имеют совершенно другие возможности получения качественного образования. Теперь у вас созданы условия и для проживания детей. Это очень важно, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.