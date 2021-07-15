Губернатор поручил создать условия для самореализации молодежи в Исаклинском районе

Дмитрий Азаров поставил задачу создать в Исаклинском районе условия для самореализации молодежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу создать в Исаклинском районе условия для самореализации выпускников, чтобы после обучения он оставались на родной земле и работали над ее развитием. Об этом он говорил во время своего визита в район.

- У вас не так много выпускников. Вы лично заинтересованы в каждом из них, чтобы они жили, работали и создавали семьи здесь, на территории района. Работайте над этим с каждой семьей, с каждым ребенком, - сказал губернатор, обращаясь к главе района Валерию Ятманкину.

Сейчас менее 10% ребят, которые уезжают учиться, возвращаются жить обратно в район. Глава района рассказал, что там в ближайшем будущем планируется создать 200 новых рабочих мест.

Как отметил Дмитрий Азаров, что большие возможности для обустройства родной земли дают национальные проекты. За последние годы в районе были построены два фельдшерско-акушерских пункта, обновляются школы, появляются новые спортивные площадки.

- Важно знать насущные проблемы людей и быстро реагировать на них. Без определения четких приоритетов достигать результата невозможно. Я бы попросил вас сконцентрироваться на решении тех задач, которые ставят жители района, четко понимать возможности, которые дают нацпроекты, - сказал губернатор главе района.