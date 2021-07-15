Бывший гендиректор РКЦ "Прогресс" получил 8,5 лет колонии

Бывший руководитель "Прогресса" не согласен с обвинениями

В Самаре суд вынес приговор бывшему генеральному директору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину, которого обвиняли в приобретении оборудования по завышенной цене и растрате.

Кирилина обвиняли в растрате 3,5 млн рублей, также сторона обвинения считала, что на предприятии при его участии прибрели дорогостоящее оборудование и переплатили порядка 125 млн рублей. Кирилин с обвинениями не согласился.

Суд приговорил Александра Кирилина к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.