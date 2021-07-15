В Жигулевске полицейские нашли координаты закладок с наркотиками в телефоне обвиняемого

Молодой человек, пытавшийся продать наркотики, сейчас находится под стражей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Жигулевске будут судить 28-летнего местного жителя, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.
При личном досмотре у молодого человека изъяли телефон, в котором были указаны координаты 20-ти закладок с наркотиками. При осмотре его места жительства полицейские нашли 10 свертков с запрещенным веществом. Как показала экспертиза, это мефедрон общей массой 68 грамм.
Обвиняемый рассказал, что наркотики он приобрел через интернет и намеревался реализовать их в Жигулевске.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, обвиняемый сейчас находится под стражей.