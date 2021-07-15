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Происшествия15 июля 2021 9:48

В Жигулевске полицейские нашли координаты закладок с наркотиками в телефоне обвиняемого

Молодой человек, пытавшийся продать наркотики, помещен под стражу
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Молодой человек, пытавшийся продать наркотики, сейчас находится под стражей

Молодой человек, пытавшийся продать наркотики, сейчас находится под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске будут судить 28-летнего местного жителя, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

При личном досмотре у молодого человека изъяли телефон, в котором были указаны координаты 20-ти закладок с наркотиками. При осмотре его места жительства полицейские нашли 10 свертков с запрещенным веществом. Как показала экспертиза, это мефедрон общей массой 68 грамм.

Обвиняемый рассказал, что наркотики он приобрел через интернет и намеревался реализовать их в Жигулевске.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, обвиняемый сейчас находится под стражей.