Территорию на стадионе "Орбита" приводят в порядок

В Самаре восстановят стадион "Орбита", который пришел в запустение, превратившись в пустырь. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Стадион был построен в 1977 году и сейчас не используется. Там сделают футбольный газон от производителя, сертифицированного FIFA, на котором можно будет проводить занятия и игры круглый год.

На стадионе сделают 6 беговых дорожек с профессиональным полимерным покрытием, прыжковые ямы, систему освещения, а также трибуны на 500 мест.

Помимо профессиональных спортсменов заниматься на стадионе сможет любой желающий любитель спорта.