В Самаре хотят построить еще один «Макдональдс» на ул.Ново-Садовой

Число точек фастфуда в Самаре стремительно растет Фото: Архив "КП"

В Самаре хотят построить еще один «Макдональдс». На этот раз новую точку фастфуда собираются открыть на улице Ново-Садовой, недалеко от пересечения с ул.Ново-Вокзальной и Приволжского гидрометцентра. Соответствующие объявления вывешены на баннере на месте будущего ресторана быстрого питания.

Сейчас на этом месте располагается автоматическая автомойка и кирпичные гаражи. Потребуется ли их сносить для возведения «Макдональдса», или хватит уже существующего участка - пока неизвестно.

Напомним, строительство предыдущего ресторана «Макдональдс» на Московском шоссе неподалеку от Центрального автовокзала переросло в скандал - выяснилось, что здание начали строить без соответствующей разрешительной документации.

На ПМЭФ-2021 Самарская область подписала с «Макдональдс» соглашение, в рамках которого компания намерена инвестировать в открытие новых ресторанов в регионе миллиард рублей. Это обеспечит около 800 новых рабочих мест.