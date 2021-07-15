В Самаре изменили режим движения трамваев из-за ремонта на Ново-Вокзальной

В Самаре изменят режим движения трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменили режим движения трамваев из-за ремонта путей на улице Ново-Вокзальной на участке от Московского шоссе до Ново-Садовой. Об этом сообщили в ТТУ.

Ограничения действуют с 13 июля и продлятся до 16 июля, а затем продлятся с 19 по 21 июля. Отмечается, что по времени ограничения установлены в ночное время, с 22:00 до 5:00.

Вечером при следовании в депо трамваи маршрутов 20, 20к, 22 и 24 поедут через дом печати. В ТТУ просят пассажиров заранее планировать свой маршрут исходя из ограничений.