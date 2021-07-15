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Происшествия15 июля 2021 11:16

На рынке под Самарой загорелся автомобиль. Показываем видео пожара

В селе Царевщина полыхает Nissan, на месте работают пожарные
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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По предварительным данным, обошлось без пострадавших

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Фото: скриншот

В Самарской области в четверг, 15 июля, в Красноярском районе загорелся автомобиль. Видео ЧП очевидцы выложили в Instagram-аккаунте samara63. Nissan полыхает прямо на рынке, на месте событий работают пожарные.

В комментариях люди утверждают, что у автомобилей данной модели наблюдаются проблемы с утеплителем моторного щита. Возможно, из-за этого и произошёл пожар.

Не меньше местных жителей удивило поведение женщины, рядом с торговой точкой которой горит автомобиль. На видео видно, как она спокойно подходит к своим товарам, расположенным в нескольких метрах от места пожара. Комментаторы поражаются выдержке и спокойствию продавщицы.

На рынке под Самарой при десятках свидетелей загорелась иномарка