На рынке под Самарой загорелся автомобиль. Показываем видео пожара

По предварительным данным, обошлось без пострадавших Фото: скриншот

В Самарской области в четверг, 15 июля, в Красноярском районе загорелся автомобиль. Видео ЧП очевидцы выложили в Instagram-аккаунте samara63. Nissan полыхает прямо на рынке, на месте событий работают пожарные.

В комментариях люди утверждают, что у автомобилей данной модели наблюдаются проблемы с утеплителем моторного щита. Возможно, из-за этого и произошёл пожар.

Не меньше местных жителей удивило поведение женщины, рядом с торговой точкой которой горит автомобиль. На видео видно, как она спокойно подходит к своим товарам, расположенным в нескольких метрах от места пожара. Комментаторы поражаются выдержке и спокойствию продавщицы.