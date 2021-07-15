В Самарской области 263 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 15 июля, выявили 263 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 70 984 человека, из которых выздоровели 67 102. В четверг сообщили, что выписались 175 пациентов.

За сутки в регионе 17 новых смертельных случаев, всего среди заразившихся 2 449 летальных исходов. В регионе почти каждый день более десяти умерших, однако сегодняшний показатель наивысший с середины апреля, когда в один из дней было 39 умерших.

В целом по стране 25 293 новых заразившихся в 85-ти регионах страны, всего заболели порядка 5,8 млн человек.