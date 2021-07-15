В Самаре сняли на видео "мертвый город" около "Вива Лэнда"

За "Вива Лэндом" стоят разрушенные здания. Фото - скриншот

В Самаре видеоблогер Сергей Бобин снял с высоты "мертвый город" - разрушенные старые здания около торгового центра "Вива Лэнд".

На видео заметны несколько домов, которые являются расселенными и находятся в запущенном состоянии. Сам блогер отмечает, что квартал пустует уже несколько лет, в вечернее время местные жители опасаются проходить рядом. "Можно снимать фильм ужасов, не выезжая из Самары", - написал блогер.

Отмечается, что в будущем эти дома снесут, а на месте построят вторую очередь "Вива Лэнда". В комментариях пользователи такое решение отмечают более удачным, чем появление очередных высоток.