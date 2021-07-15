В Тольятти в соцсетях нашли воровку, которая украла деньги с чужой карты

Полицейские задержали подозреваемую Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские нашли подозреваемую в кражи денег с чужой банковской карты. Злоумышленница нашла кредитку в супермаркете в Тольятти и потратила с нее более три тысяч рублей.

Как сообщают в ГУ МВД России по региону, девушка попала под прицел камер, ее фото разместили в социальных сетях, где ее узнал знакомый парень. После этого он обратился в полицию.

- Подозреваемой 27 лет. На нее возбуждено уголовное дело по факту кражи, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас расследование продолжается. Полиция предупреждает, что если вы находите чужую кредитку, то нужно обращаться в банк.