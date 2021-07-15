В Тольятти водитель "Весты" пострадал в столкновении четырех автомобилей

Водитель "Весты" пострадала в столкновении четырех автомобилей. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти произошло столкновение четырех автомобилей, в котором пострадал один из водителе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на Южном шоссе. По данным полиции, автомобиль Hyundai Equus выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу Весту". От удара легковушку отбросило на другие машины - кроссоверы Mazda CX-5 и Chery Tiggo.

В результате аварии пострадал 57-летний водитель "Весты", его с травмами отвезли в больницу. В остальных автомобилях, несмотря на серьезные повреждения техники, водители не пострадали.

Полицейские устанавливают причины произошедшего.