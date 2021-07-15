Математическая модель самарских ученых повысит точность расчетов траекторий астероидов

Самарские ученые разрабатывают модель, которая позволит эффективнее планировать миссии к астероидам

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали математическую модель, которая позволит повысить точность расчетов траекторий таких небесных тел, как астероиды и кометы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Существующие математические модели подходят для описания достаточно ровного космического объекта с небольшими отклонениями в рельефе. Однако, как рассказала заведующая кафедрой динамики полета и систем управления Ольга Старинова, даже Луна, которая с Земли кажется нам довольно ровным шаром, на самом деле обладает довольно развитым рельефом, из-за чего сложно удерживать космический аппарат на низкой орбите.

При запуске космических аппаратов к астероидам, небесные объекты изначально вообще видят лишь в виде светящейся точки. Так, реальные параметры миссии "Розетта" в четыре раза отличались от изначально просчитанных, что привело к значительному расходу топлива и сокращения времени работы миссии. Напомним, космический аппарат "Розетта", разработанный Европейским космическим агентством совместно с NASA, был запущен к комете Чуримова-Герасименко. В 2014-м году состоялась первая в истории мягкая посадка космического аппарата на поверхность кометы.

Методика самарских ученых позволит измерить массу и орбиту объекта, на который планируется запустить аппарат, по интенсивности его мерцания, свечения и спектра излучения.

- Да, это будет предварительная информация, но этого будет достаточно, чтобы рассчитать оптимальные траектории подлета к астероиду или комете и определить оптимальные для этого значения тяги двигателей и запасов топлива, - рассказала автор научного исследования, аспирант кафедры динамики полета и систем управления Самарского университета Елизавета Сергаева.

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