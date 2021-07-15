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Общество15 июля 2021 13:34

В Самаре начали чистить озеро в сквере "Родничок Надежды"

Жители пожаловались на неприятный запах, исходящий от водоема
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре чистят озеро в сквере "Родничок Надежды"

В Самаре чистят озеро в сквере "Родничок Надежды"

В Самаре начали чистить озеро в сквере "Родничок Надежды", который располагается неподалеку от сквера Энтузиастов. Об этом сообщают в городской администрации.

Жители заметили, что в озере начинает гибнуть рыба, а также почувствовали неприятных запах, исходящий от водоема.

Как объяснили специалисты, опавшая листва и продукты жизнедеятельности организмов спускаются на дно и гниют, в результате чего выделяются углекислый газ и сероводород. В такой среде размножаются сине-зеленые водоросли, которые также выделяют вредные вещества.

Сейчас на озере планируется ликвидировать порядка 50 тонн донных отложений. На месте работает бригада из семи человек.