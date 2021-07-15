В Самаре 98 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 15 июля, выявили 263 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся в областной столице, где 98 новых случаев. Почти вдвое меньше в Тольятти - 46. Далее в списке Волжский район (25), Кинель (12) и Чапаевск (11), на остальных территориях менее десяти новых случаев.

За сутки в регионе 17 новых смертельных случаев. Среди них 11 женщин в возрасте от 49-ти до 85-ти лет, а также шестеро мужчин от 47-ми до 84-х лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 70 984 человек, из которых выздоровели 67 102. Умерли 2 449 заразившихся.