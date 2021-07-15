Работницы ТОАЗа победили на конкурсах по охране труда

Наталья Чахеева победила на конкурсе Профсоюзов Самарской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Работники ПАО "Тольяттиазот" смогли победить в профсоюзных конкурсах уполномоченных по охране труда. Представительницы одного из ведущих производителей аммиака и карбамида в стране достойно представили ТОАЗ и химическую промышленность на областных и федеральных состязаниях.

Оператор котла с производства карбамида Наталья Чахеева представляла химическую отрасль на областном конкурсе Федерации профсоюзов. Она заняла первое место.

Старший мастер из цеха межцеховых коммуникаций № 16 Светлана Ткаченко представляла Самарскую область на всероссийском конкурсе Росхимпрофсоюза. Она стала лучшей уполномоченной по охране труда среди всех химических предприятий страны.

Светлана Ткаченко стала лучшей на Всероссийском конкурсе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Победы сотрудниц ТОАЗа неслучайны. Им предшествовала ежедневная кропотливая работа на заводе, где они собственным примером демонстрируют правильное поведение и ответственное отношение к промышленной безопасности.

ТОАЗ уделяет много внимания повышению уровня промышленной безопасности и активно вовлекает коллектив в эту деятельность. В 2020 году на предприятии создана группа уполномоченных по ПБ, ведётся «народный аудит», способствующий улучшению дисциплины на производстве. Выявление нарушений поощряется материально.

- Для Тольяттиазота безопасность работников является безусловным приоритетом. За время работы уполномоченных осознанность и внимательность заводчан изменились к лучшему, а комфорт и безопасность на рабочих местах выросли на порядок, - заявил заместитель директор по управлению персоналом АО Корпорация «Тольяттиазот» Сергей Гулькин.