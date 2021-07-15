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Общество15 июля 2021 15:07

Работницы ТОАЗа победили на конкурсах по охране труда

Сотрудницы предприятия завоевали первые места на федеральном и областном состязаниях
Геннадий ВЕТРОВ
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Наталья Чахеева победила на конкурсе Профсоюзов Самарской области

Наталья Чахеева победила на конкурсе Профсоюзов Самарской области

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Работники ПАО "Тольяттиазот" смогли победить в профсоюзных конкурсах уполномоченных по охране труда. Представительницы одного из ведущих производителей аммиака и карбамида в стране достойно представили ТОАЗ и химическую промышленность на областных и федеральных состязаниях.

Оператор котла с производства карбамида Наталья Чахеева представляла химическую отрасль на областном конкурсе Федерации профсоюзов. Она заняла первое место.

Старший мастер из цеха межцеховых коммуникаций № 16 Светлана Ткаченко представляла Самарскую область на всероссийском конкурсе Росхимпрофсоюза. Она стала лучшей уполномоченной по охране труда среди всех химических предприятий страны.

Светлана Ткаченко стала лучшей на Всероссийском конкурсе

Светлана Ткаченко стала лучшей на Всероссийском конкурсе

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Победы сотрудниц ТОАЗа неслучайны. Им предшествовала ежедневная кропотливая работа на заводе, где они собственным примером демонстрируют правильное поведение и ответственное отношение к промышленной безопасности.

ТОАЗ уделяет много внимания повышению уровня промышленной безопасности и активно вовлекает коллектив в эту деятельность. В 2020 году на предприятии создана группа уполномоченных по ПБ, ведётся «народный аудит», способствующий улучшению дисциплины на производстве. Выявление нарушений поощряется материально.

- Для Тольяттиазота безопасность работников является безусловным приоритетом. За время работы уполномоченных осознанность и внимательность заводчан изменились к лучшему, а комфорт и безопасность на рабочих местах выросли на порядок, - заявил заместитель директор по управлению персоналом АО Корпорация «Тольяттиазот» Сергей Гулькин.