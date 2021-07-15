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Общество15 июля 2021 16:30

Ремонт улицы Промышленности в Самаре завершили на 50%

Дорогу отремонтируют во всю ширину проезжей части
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На улице Промышленности ремонтируют дорогу. Фото - администрация Самары

На улице Промышленности ремонтируют дорогу. Фото - администрация Самары

Ремонт улицы Промышленности в Самаре завершен на 50%, об этом сообщили в городской администрации.

Участок протяженностью 5 км от дома №1 по улице Промышленности до дома №165 на Гагарина отремонтируют на всей ширине проезжей части. Там заменят люки городских коммуникаций, сделав их в один уровень с дорожным покрытием.

Сейчас уложено 26 тысяч кв. метров асфальта. В настоящее время ремонт продолжается, специалисты в круглосуточном режиме следят за качеством выполненных работ.

Ранее сообщалось, что в Тольятти отремонтируют дорогу на путепроводе на трассе М-5.