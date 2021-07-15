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Общество15 июля 2021 16:14

В Самаре до конца июля очистят от грязи уникальное озеро на Аэродромной

Депутат Александр Живайкин проверил, как идут работы по благоустройству сквера "Родничок Надежды"
Геннадий ВЕТРОВ
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Озеро обещают очистить от грязи

Озеро обещают очистить от грязи

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 июля депутат самарской губернской думы и руководитель фракции "Единая Россия" в регионе Александр Живайкин совместно с заместителем главы администрации Советского района Анной Кривощековой и инициативными жителями проверили, как идут работы по благоустройству сквера "Родничок Надежды" на Аэродромной, 77а. Сквер и природное родниковое озеро - достопримечательность всего города, поэтому внимание ему уделяют большое.

Впервые чистили озеро и благоустраивали территорию в октябре 2001 года. Раньше вся земля там была заставлена гаражами и сараями, а водоем напоминал грязное болото. Сегодня тут дорожки, выложенные плиткой, фонари, на берегу скульптура - "Самарский козел". Благодаря вниманию властей территория превратилась в красивый сквер.

- Мы рады переменам, но в последние 2 года от озера стал исходить неприятных запах, он портит отдых. Дно загрязнилось. Вечерами на лавочках много пьяных. Просим наладить дежурство дружинников, - делится местная жительница Татьяна Михайловна.

Люди обратились за помощью к Александру Живайкину и он отреагировал. Сквер был осмотрен вместе с инициативной группой.

- Шесть лет назад здесь начали проводить очередное благоустройство. Вместе с жителями близлежащих домов определили - где установить детскую площадку, освещение и фигурные ограждения вокруг озера. Все это сделано. Кроме того, отремонтировали парковую скульптуру, - заявил Живайкин.

Он поблагодарил граждан за участие и сигналы о проблемах. Депутат попросил жителей самих не загрязнять территорию и сообщил, что уже обратился в Департамент городского хозяйства и экологии Самары и взял ситуацию на контроль. 14 июля на озере стала работать спецтехника. Рабочие очищают водоем, воду фильтруют. Деятельность по благоустройству будет продолжена. Озера планируют очистить уже до конца июля.