В самарском цирке за вакцину от коронавируса дают билеты на "Шоу белых тигров"

Вакцинация от коронавируса продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском цирке открыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Туда можно прийти и сделать прививку. Всем, кто это сделает, выдают билеты на "Шоу белых тигров", которое состоится 24 июля.

Помимо билетов в цирк в пункте разыгрывается ноутбук и электронная техника.

Каждую неделю в пункте проходит вакцинирование самарцев. Прививку делают в четверг и пятницу с 11 до 15 часов дня. Для прохождения вакцинации при себе нужно иметь удостоверяющий личность документ.

Вакцинация добровольная и бесплатная, сначала жители пройдут консультацию у врача-терапевта. Если никаких противопоказаний не выявлено, то можно сразу сделать прививку.

Есть несколько вариантов вакцин: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". После первой вакцинации вам назначат дату на второй прием.