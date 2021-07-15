В Самарской области обновят уникальный санаторий "Сергиевские минеральные воды"

Дмитрий Азаров уверен, что курорт будет активно развиваться Фото: Предоставлено "Комсомолке"

15 июля глава Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное одной и старейших здравниц России - санаторию "Сергиевские минеральные воды". Эксперты, принимавшие участие в мероприятии, пришли к выводу, что курорту нужно придать новый импульс развития.

- Наша задача - создать комфортные условия для людей, которые приезжают в Сергиевские минеральные воды. Это касается не только проживания, но и дополнительных услуг. Нужно привести в порядок всю инфраструктуру, в том числе инженерную, благоустроить территорию. Очень важно создавать дополнительный поток пациентов и туристов, - заявил губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, медицинский туризм - одно из приоритетных направлений развития региона. Этой сфере уделяется повышенное внимание, а Сергиевские минеральные воды - уникальное место и "жемчужина".

Курорт обладает уникальными возможностями для эффективного лечения целого ряда серьезных заболеваний. Но материально-техническая база за последние десятилетия практически не обновлялась. Работы по развитию "Сергиевских минеральных вод" начались при содействии губернатора три года назад. Приобретено новое лечебное оборудование, начали ремонт корпусов и номеров. Также ведется и благоустройства поселка Серноводск, где находится учреждение. Губернатор обещает, что эта работа будет продолжена.

Начальник управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия ЧС ФБМА России Михаил Ратманов добавил, что санаторий должен конкурировать с лучшими здравницами России. ФБМА ежегодно увеличивает финансирование учреждения. В капремонт вкладывают ежегодно от 50 до 100 миллионов рублей. Новое уникальное оборудование для реабилитации пациентов с последствиями нарушений мозгового кровообращения, аналогов которому в регионе пока еще нет, поступит сюда уже в сентябре. До конца года будет отремонтировано порядка 20 номеров, для прохождения реабилитации жителям Самарской области дополнительно выделят 50 млн рублей.

Дмитрий Азаров поблагодарил ФБМА и руководство санатория за помощь в ремонте и оснащении курорта. Он выразил уверенность, что в будущем возможности Сергиевских минеральных вод только преумножатся. Количество сотрудников станет больше, что позволит привлекать большее количество людей со всей страны.