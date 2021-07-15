Жительница Самарской области заявила, что над ней надругались мужчина и женщина

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 13 июля, к полицейским обратилась 56-летняя жительница города Отрадный. Она заявила, что в период с 12 по 13 июля над ней надругались два человека.

- Она сообщила, что в квартире дома на улице Пирогова 36-летний мужчина и 32-летняя женщина совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас правоохранители проверяют полученную информацию. Не исключено, что в ситуации будут разбираться уже в рамках уголовного дела.