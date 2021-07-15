В Самаре подешевела аренда жилья

В среднем аренда жилья в Самаре обойдется в 14,7 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аренда жилья в Самаре подешевела. Правда, ненамного. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра ЦИАН. Они составили рейтинг городов-миллионников России по доходности жилья от сдачи в аренду. Также эксперты проанализировали среднюю ставку и срок окупаемости инвестиций.

По данным ЦИАН, за минувший год стоимость аренды жилья в Самаре в среднем снизилась на 1,3%. Эксперты связывают снизившийся ценник аренды со снижением спроса - частичным закрытием региональных центров и переводом сотрудников на дистанционную работу во время пандемии, а также с бурным развитием рынка покупки жилья благодаря программе льготной ипотеки.

По данным ЦИАН, средняя стоимость квартир (студий, 1- и 2-комнатных) на вторичном рынке в Самаре сейчас составляет 3,06 млн руб. Аренда в год обойдется в 176,4 тысяч рублей, в месяц рантье может получить 14,7 тысяч.

- Таким образом доходность сдачи жилья в аренду в Самаре составляет 5,8%, - посчитали аналитики ЦИАВН. - А для того, чтобы окупить вложения в недвижимость «под аренду» в Самаре понадобится 17,3 года

В целом по России доходность от сдачи в аренду снижается. Если в 2018 году рантье в целом по стране зарабатывали 7,3% в год, то в 2021 году – 5,6%. По данным ЦИАН, сдавать квартиру в аренду выгоднее всего в Челябинске - там средняя доходность аренды составляет 7,2%. А минимальную доходность получают инвесторы в Санкт-Петербурге – 4,2% годовых: это происходит из-за высокого ценника начальных вложений.