В Самаре будут судить двух мужчин, прикидывавшихся адвокатом, полицейским и сотрудниками ФСБ

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перед судом предстанут двое местных жителей, которые получили взятки, представившись адвокатом и полицейским.

Как сообщает СУ СК России по регигону, в январе 2017 года 31-летний самарец предложил знакомой себя в качестве адвоката, не обладая соответствующим статусом. Он получил от неё 600 тысяч рублей, которые предназначались для передачи в качестве взятки за освобождение её сына от уголовной ответственности. После этого он получил от потерпевшей ещё 500 тысяч рублей за якобы дачу заведомо ложного заключения от правоохранителей. При этом фактической возможности способствовать принятию указанных решений мужчина не имел.

В феврале 2017 мужчина привлёк к преступлению и своего отца. Тот тоже проявил находчивость, представился сотрудником правоохранительных органов и получил новую «взятку» в 200 тысяч рублей от потерпевшей. За деньги он обещал, что ее не накажут за взятки, переданные ранее.

По версии следствия, в феврале 2018 года мужчины уже представлялись сотрудниками ФСБ. Они получили от генерального директора самарского ООО 1,5 миллиона рублей за якобы помощь в заключении государственных контрактов на строительство. А в сентябре того же года они получили от знакомого предпринимателя 50 тысяч рублей для дальнейшей их передачи сотрудникам правоохранительных органов за изменение договоров о реконструкции автомобильных дорог, заключённых с организацией потерпевшего.

Все похищенные деньги мужчина забрали себе и потратили их по своему усмотрению. Теперь им вменяют статью "мошенничество". В скором времени дело будут рассматривать в суде.