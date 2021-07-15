В Самаре проверили, как ремонтируют дороги на Физкультурной, Аэродромной и Промышленности

Ремонт не вызвал нареканий у проверяющих Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 июля руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин проверил, как ремонтируют внутриквартальные дороги в районе улиц Физкультурной, Аэродромной и Промышленности. Инспекцию он провел вместе со старшими по домам и представителями администрации Советского района.

Благоустройство идет хорошими темпами. Участники мероприятия отметили, что положительные изменения уже заметны и к качеству работы нареканий нет.

- В этом году в Самаре и области продолжат обновлять внутриквартальные дороги в рамках действующих муниципальных программ. Кроме того, на эти цели будут привлекаться средства и из бюджетов вышестоящих уровней, - заявил Живайкин жителям.

Ряд дворов приведут в порядок в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". У депутатов эта деятельность на контроле.