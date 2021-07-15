Эксперт назвал логичным лидерство Дмитрия Азарова во главе списка ЕР на выборы в губдуму

Политолог Дмитрий Орлов считает логичным лидерство Азарова в списке "Единой России" на выборы в губернскую думу

Член Высшего совета партии, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал очень логичной тройку Азаров-Долгополова-Котельников во главе списка «Единой России» на выборы в Самарскую губернскую думу.

- Популярный и опытный губернатор, одна из молодых лидеров волонтерского движения, академик, традиционный лидер общественного мнения, председатель Самарской губернской думы - это послание и всем жителям, и отдельным их группам, - сказал эксперт.

Он отметил, что лидерство главы региона в списке не является формальностью, а основано на глубоком доверии жителей области.

Азаров также возглавляет территориальную группу кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Вместе с ним в списке также фигурируют глава Тольятти Николай Ренц, а также действующие депутаты Леонид Симановский и Владимир Гутенев.