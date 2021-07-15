Ребенок погиб в ДТП с двумя машинами в Тольятти

12-летний мальчик погиб в аварии в Тольятти. Фото - прокуратура Самарской области

В Тольятти в аварии с двумя автомобилями погиб ребенок. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

ДТП произошло на перекрестке улиц Шлютова и Победы. В столкновении двух легковушек пострадал 12-летний мальчик, который от полученных травм скончался.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, по предварительным данным, женщина автомобиле Kia на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущества "Ладе Приоре", из-за чего и произошло столкновение.

В больницу также были доставлены оба водителя автомобилей, попавших в ДТП. По факту случившегося проводится проверка.