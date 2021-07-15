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Спорт15 июля 2021 21:57

"Крылья Советов" заключили соглашение с крупной страховой компанией

На футболках игроков появятся новые логотипы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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У "Крыльев Советов" появился новый партнер

У "Крыльев Советов" появился новый партнер

Самарские "Крылья Советов" заключили соглашение со страховой группой "СОГАЗ". Об этом сообщают в клубе.

Логотип компании появится на футболках футболистов, а на стадионе "Солидарность Арена" появится сектор под названием "СОГАЗ-детям". Сообщается, что страховая компания и футбольная команда планируют совместные акции.

Самарские "Крылья Советов" следующий сезон проведут в российской премьер-лиге, где команда получила право выступать после победы в футбольной национальной лиге. Первый матч в новом сезоне состоится 25 июля на стадионе "Солидарность Арена", когда "Крылья" сыграют с грозненским "Ахматом".