В Самарской области ожидают грозу

В Самарской области ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 16 июля, ожидается гроза, объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщают в региональном МЧС.

Местами по области ожидают ливни и град, а также усиление ветра до 21 м/с. В таких условиях рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости, а если попали под дождь, то прятаться от него в подземных пешеходных переходах и подъездах.

Вместе с тем, будет стоять жаркая погода. В выходные в ближайшие дни ожидается до +34 градусов тепла. В пятницу по области прогнозируют +29, +31.