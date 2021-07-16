В городах и районах Самарской области стартовал проект «Центральная улица»

В Самарской области в городах и районах отремонтируют улицы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области стартовал проект «Центральная улица», по которому ремонтируются дороги, а также прилегающая к ним территория. Проект реализуется по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

Чтобы получить субсидию необходимо подготовить дизайн-проект при непосредственном участии жителей.

Пилотный проект стартовал в прошлом году в Красном Яру, где одновременно с ремонтом сельских дорог благоустроили центральную площадь.

В текущем году работы запланированы в Отрадном, Октябрьске, Красноярском, Нефтегорском и Шигонском районах.