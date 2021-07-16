Водитель, 32 раза нарушавший правила, сбил женщину с ребенком на переходе в Самаре

Водителя Polo 32 раза штрафовали за нарушение правил. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил маму с ребенком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на проспекте Кирова. Автомобиль ехал со стороны Заводского шоссе в направлении улицы Физкультурной и не уступил дорогу маме с ребенком, которые шли по пешеходному переходу.

В результате аварии 38-летнюю женщину и ее пятилетнего сына отвезли в больницу с травмами. Как выяснилось, водителя, сбившего их, 32 раза штрафовали за нарушение правил дорожного движение, в том числе, трижды за проезд на красный свет и 5 раз за превышение скорости.