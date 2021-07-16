Четверо пострадали в столкновении грузовика и двух легковушек в Самарской области

Троих человек, ехавших в "Нексии", отвезли в больницу

В Самарской области произошло ДТП, в котором столкнулись две легковушки и грузовик, при этом пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональной полиции.

В Камышлинском районе «Дэу Нексия» врезалась в прицеп тягача DAF и отлетела в «Рено Аркана». В результате аварии пострадали водитель и две пассажирки «Нексии», одной из которых оказалась 16-летняя девушка. Их отвезли в больницу, также помощь врачей потребовалась водителю «Арканы». Водитель грузовика не пострадал.

Полицейские устанавливают причины аварии, выясняют подробности произошедшего. Ранее, сообщалось, что в Самаре маму с ребенком сбил водитель, 32 раза привлекавшийся за нарушения ПДД.