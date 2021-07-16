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Общество16 июля 2021 10:14

В Самарской области судебные приставы взыскали алиментов на 244 млн рублей

Злостным неплательщикам грозит реальный тюремный срок
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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За неуплату алиментов можно получить тюремный срок

За неуплату алиментов можно получить тюремный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы с начала года взыскали в Самарской области алиментов на 244 млн рублей. Об этом сообщают в УФССП региона.

В этом году разыскивали 700 должников по алиментам, из них нашли 360. Арестовано и отправлено на реализацию имущество 270-ти должников.

Если родители не платят положенные алименты, то им могут ограничить выезд за пределы страны, а также право управления автомобилем. Сейчас выехать не могут более 7 тысяч должников, а сесть за руль – 1,2 тысячи.

Если же алиментщик нигде не работает и при этом уклоняется от исполнения родительских прав, ему могут привлечь и к уголовной ответственности. Сейчас в регионе порядка пятисот таких родителей, которым грозит лишение свободы.