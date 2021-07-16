Дмитрий Азаров возглавил список кандидатов "Единой России" на выборы в самарскую губдуму

В списке кандидатов - три лидера Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На региональной конференции "Единой России" 15 июля утвердили общеобластной список кандидатов на выборы в самарскую губернскую думу. Возглавил его секретарь областного отделения партии Дмитрий Азаров.

Кроме губернатора в первую тройку вошла волонтер из Тольятти Ирина Долгополова. Также в списке - действующий председатель губдумы Геннадий Котельников.

Помимо лидеров в список кандидатов вошли еще 75 человек. Еще 25 претендентов представят ЕР на выборах в депутаты по одномандатным избирательным округам.

Позиции главы региона в списке никого не удивляют. Эксперты отмечают, что это логичные итоги.

- В кампании-2021 очень значительна личная роль Дмитрия Азарова: его лидерство в региональном отделении партии и в списке - не формальное, оно основано на доверии населения, опыте и глубоком знании повестки, - уверен политолог Дмитрий Орлов.

Сам Дмитрий Азаров ранее заявлял, что он и дальше планирует продолжить работу в качестве губернатора Самарской области. Ему нравится обустраивать родную землю, для него это большая честь и ответственность.