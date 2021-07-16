Из-за работ на Волжском проспекте в Самаре могут быть перебои с водоснабжением

На Волжском проспекте продолжаются работы

В Самаре продолжаются работы по ремонту канализационной трубы на Волжском проспекте. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

Движение на Волжском проспекте от улицы Лесной до гостиницы "Волга" перекрыто из-за работ по перекладки трубы. Специалисты на глубине порядка 7-8 метров перекладывали коммуникации и делали новый колодец.

В ночь на пятницу, 16 июля, при дорожных работах, когда в котлован насыпали грунт, произошло разрушение колодца, также оказались повреждены коммуникации.

Сейчас коммунальщики устраняют повреждения, ожидается, что работы продлятся в районе суток. В связи с этим предупреждают, что в ближайшее время возможны перебои с подачей воды в районе Волжского проспекта.