ГК "ЭкоВоз" отмечает пятилетний юбилей уникального Экомобиля

Экомобиль знают по всей Самарской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти отмечает пятилетний юбилей Экомобиль. Бело-зеленый грузовичок, действующий от имени группы компаний "ЭкоВоз", начал курсировать по городу ровно пять лет назад и уже знаком всем местным жителям.

Смысл проекта - раздельный сбор мусора. Экомобиль принимает пластик, стекло, картон, металл и всякие опасные отходы. Потом это отправляют на завод ГК "ЭкоВоз", где перерабатывают и отправляют на другие специализированные предприятия. Опасные отходы, такие как батарейки - Челябинск, стекло - в Ульяновский регион.

За день экологический грузовичок делает в автомобильной столице несколько остановок. Расписание его движения есть в социальных сетях "ЭкоВоза" и на тольяттинских сайтах. К указанному времени люде уже ждут машины, держа в руках пакеты с раздельно собранным мусором.

- Запрос населения на экологическую культуру очень высок, за пять лет мы получили огромное количество отзывов, благодарностей от людей и предприятий за наш проект Экомобиль, - делится директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова. – Мы часто принимаем участие в городских и областных мероприятиях, на которых не только организовываем раздельный сбор, но и проводим выставки, разъяснительную работу.

Проект популярен не только в Тольятти, но и по всей области. Экомобиль - "пионер" в своем деле. Опыт "ЭкоВоза" уже перенимают и другие предприятия. Так, аналогичную машину год назад запустил в работу регоператор по обращению с ТКО в Самарской области – компания "ЭкоСтройРесурс".

У "Экомобиля" появились партнеры, помогающие расширять географию проекта. Автомобиль в Самаре помог запустить Сбербанк.

Отметим, что за пять лет достигнуто многое. Собраны тонны отходов, получивших вторую жизнь. А люди узнали, зачем это нужно. В "ЭкоВозе" уверены, что проект будет только развиваться.