Бомбардир "Крыльев Советов" Иван Сергеев восстановился от травмы

"Крылья Советов" продолжают подготовку к Премьер-лиге Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

15 июля футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" собрались на клубной базе в Самаре. Именно здесь команда продолжает подготовку к старту нового сезона РПЛ. Тренировка на натуральном поле накануне продолжалась около полутора часов.

- В занятии принимали участие все футболисты, кроме Романа Ежова и Дмитрия Ефремова. Они занимались по индивидуальной программе, - рассказывают в пресс-службе "КС".

Наконец-то восстановился от травмы лучший бомбардир "Крыльев" в минувшем сезоне - Иван Сергеев. Он вернулся в общую группу и полноценно тренировался.

Вместе с коллективом продолжает работать вундеркинд Сергей Пиняев из "Чертаново". Контракт с ним еще не подписан, но переговоры ведутся.

18 июля, в воскресенье, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" проведут контрольный матч с "Уралом". Начало встречи в 16:00 по местному времени. Она пройдет в закрытом режиме.