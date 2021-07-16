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Общество16 июля 2021 11:13

Карантин по бешенству ввели в Промышленном районе Самары

Очагом бешенства признана территория личного подсобного хозяйства
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре в Промышленном районе ввели карантин по бешенству

В Самаре в Промышленном районе ввели карантин по бешенству

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары установлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписано губернатором Самарской области.

Очагом бешенства признана территория личного подсобного хозяйства на улице Украины. Там запрещено лечение восприимчивых животных, туда запрещен вход для посторонних, за исключением работников и специалистов, а также ввоз и вывоз животных, за исключением привитых от бешенства.

Карантин может быть отменен через 60 дней после того, как будет уничтожены тела животных, подвергшихся заражению.