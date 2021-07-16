Карантин по бешенству ввели в Промышленном районе Самары

В Самаре в Промышленном районе ввели карантин по бешенству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары установлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписано губернатором Самарской области.

Очагом бешенства признана территория личного подсобного хозяйства на улице Украины. Там запрещено лечение восприимчивых животных, туда запрещен вход для посторонних, за исключением работников и специалистов, а также ввоз и вывоз животных, за исключением привитых от бешенства.

Карантин может быть отменен через 60 дней после того, как будет уничтожены тела животных, подвергшихся заражению.