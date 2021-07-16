Колесо обозрения в парке Гагарина в Самаре будет работать до позднего вечера

Колесо обозрения будет работать допоздна ФОТО: МАУ "Парки Самары"

После многочисленных просьб о продлении работы колеса обозрения в самарском парке Гагарина проблема была решена. «МАУ Парки Самары» дели ответ горожанам на их пожелания.

— Мы отреагировали на просьбы посетителей парка Юрия Гагарина и продлили время работы аттракциона «Колесо обозрения высотой 55 метров»! - сообщили в учреждении.

Теперь на аттракционе можно смотреть на город до 23:00. Цены на билеты остались прежними от 100 рублей. В связи с коронавирусом и комфортом отдыхающих, кабинки регулярно очищаются и обрабатываются.