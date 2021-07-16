В Самарской области изъяли контрафактные кроссовки. Фото - Самарская таможня

Самарские таможенники изъяли 11 тысяч пар контрафактных кроссовок дорогих спортивных брендов. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Спортивную обувь обнаружили в грузовике, который направлялся из Казахстана в Москву. Там были кроссовки с логотипами таких брендов как Adidas, Reebok и Nike. Правообладатели оценили ущерб на общую сумму почти в 90 млн рублей.

Таможенники передали в полицию материалы для возбуждения уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака и причинения крупного ущерба. Виновным за подобное преступление грозит до двух лет лишения свободы.