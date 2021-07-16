Министр образования рассказал, что будут делать с учителями-антипрививочниками в Самаре

Сотрудники образовательных организаций должны привиться от ковида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян в пресс-центре «КП-Самара» рассказал, что будут делать с учителями-антипрививочниками в учебных заведениях Самарской области.

Педагоги вошли в число профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Соответствующее постановление подписала 15 июля 2021 года главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова. Кроме учителей привиться от COVID-19 обязательно должны сотрудники медицинских организаций, социальной сферы и сферы обслуживания (таксисты, официанты, госслужащие и др.). Правда, требования не касается тех, у кого есть противопоказания к прививке, прописанные в рекомендациях и письмах Минздрава.

- На сегодняшний момент прививку от коронавируса (в том числе только первым компонентом) сделали 53% сотрудников образовательных учреждений, - рассказал Виктор Акопьян. - Тех, у кого есть антитела или медицинские противопоказания для вакцинации, мы в этой статистике не учитываем. Думаю, к началу учебного года это количество вырастет.

Министр ответил на вопрос журналиста «КП-Самара» - что будет с теми учителями, которые принципиально не захотят прививаться.

- Никого не заставляем насильно, но ведем разъяснительные беседы с персоналом, - пояснил министр. - Что делать с теми, кто вакцинироваться откажется - пока не знаем. Постановление только вышло, надо его как следует изучить, а также свериться с Трудовым кодексом.

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- На сегодняшний момент прививку от коронавируса (в том числе только первым компонентом) сделали 53% сотрудников образовательных учреждений, - рассказал Виктор Акопьян. - Тех, у кого есть антитела или медицинские противопоказания для вакцинации, мы в этой статистике не учитываем. Думаю, к началу учебного года это количество вырастет.

Министр ответил на вопрос журналиста «КП-Самара» - что будет с теми учителями, которые принципиально не захотят прививаться.

- Никого не заставляем насильно, но ведем разъяснительные беседы с персоналом, - пояснил министр. - Что делать с теми, кто вакцинироваться откажется - пока не знаем. Постановление только вышло, надо его как следует изучить, а также свериться с Трудовым кодексом.